Presidente da Colômbia descreve Netanyahu como 'criminoso' perante a ONU

"Netanyahu é um herói para o 1% mais rico da humanidade, porque é capaz de mostrar que os povos se destroem sob as bombas", insistiu Petro, que rompeu relações diplomáticas com Israel em maio.

No mundo existe uma lógica "de destruição em massa, desencadeada na crise climática e na lógica das bombas que um criminoso como Netanyahu lança sobre Gaza", declarou o presidente de esquerda, um forte crítico do governo de Israel, em Nova York.

Nesta terça-feira, a Assembleia da ONU foi dominada pelo receio de uma guerra regional no Oriente Médio, após a intensificação da escalada militar entre o Exército israelense e o movimento islamista pró-iraniano Hezbollah no Líbano.

Em seu discurso, Petro criticou o fato de as guerras não acabarem e de não serem tomadas ações contra a crise climática.

"Se pedimos que a dívida seja trocada pela ação climática, as minorias poderosas não nos ouvem. Se pedimos que parem as guerras para se concentrarem na rápida transformação da economia mundial, para salvar a vida e a espécie humana, também não escutam", disse Petro, com um distintivo no terno da COP16, a conferência sobre biodiversidade que a Colômbia sediará dentro de um mês.