Peru lança ofensiva contra gangues que extorquem transporte público em Lima

A presidente do Peru, Dina Boluarte, anunciou, nesta terça-feira (24), uma ofensiva policial contra as gangues que extorquem e atacam a tiros o transporte público em Lima, onde este ano três motoristas foram assassinados em represália às empresas que não aceitaram as chantagens.

"Decidimos intensificar as operações para combater a criminalidade, especialmente as extorsões que vêm afetando os sindicatos e trabalhadores do setor de transportes em Lima e Callao", disse Boluarte durante um evento oficial.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Várias empresas de transporte realizaram na segunda-feira uma greve de várias horas na capital peruana, diante da onda de extorsões e do assassinato de três motoristas, o último deles ocorrido no fim de semana no distrito de Los Olivos, ao norte de Lima.