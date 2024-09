Papa: 'Estamos destruindo o mundo' com a guerra

“Estamos destruindo o mundo” com a guerra, alertou o papa Francisco nesta terça-feira (24), no encerramento do fórum pela paz da Comunidade de Santo Egídio, realizado em Paris.

“Faço meu o vosso grito e o das muitas pessoas afetadas pela guerra, e o dirijo aos líderes políticos: Parem a guerra! Parem as guerras!”, pediu o pontífice.

“Já estamos destruindo o mundo. Paremos enquanto há tempo! Temos que rezar pela paz, diante do risco de que os numerosos conflitos, em vez de cessarem, aumentem perigosamente", insistiu o papa.