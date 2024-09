ONU: Brasil insiste em padrões mínimos de tributação global para reduzir desigualdade, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta terça-feira, 24, que o Brasil insiste em padrões mínimos de tributação global para reduzir a desigualdade. As declarações do petista foram dadas durante a abertura do Debate Geral da 79ª Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU), em Nova York. Ele também defendeu maior participação de países em desenvolvimento na direção do Fundo Monetário Internacional (FMI) e no Banco Mundial.

Em discurso, Lula disse que seu governo está construindo um Estado "sensível" às necessidades das pessoas mais vulneráveis sem abdicar de "fundamentos econômicos sadios".

"A falsa oposição entre Estado e mercado foi abandonada pelas nações desenvolvidas, que voltaram a praticar políticas industriais ativas e forte regulação da economia doméstica", declarou Lula. "As condições para acesso a recursos financeiros seguem proibitivas para a maioria dos países de renda média e baixa.O fardo da dívida limita o espaço fiscal para investir em saúde e educação, reduzir as desigualdades e enfrentar a mudança do clima", afirmou.