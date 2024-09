Nível de impunidade no mundo é 'moralmente intolerável' (chefe da ONU)

O nível de impunidade no mundo é "moralmente intolerável", denunciou nesta terça-feira (24) o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, culpando muitos governo de "atropelarem" o direito internacional.

"O nível de impunidade no mundo é politicamente indefensável e moralmente intolerável. Um número crescente de governos e outros se sentem autorizados, como no jogo do Monopoly, de (usar) a carta de 'sair da prisão'", declarou.

