Na ONU, presidente da Guatemala rejeita repressão à 'liberdade' e 'justiça' na Nicarágua e Venezuela

O presidente da Guatemala, Bernardo Arévalo, rejeitou, nesta terça-feira (24), a repressão à "liberdade" e à "justiça" na Nicarágua e na Venezuela durante o seu discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas.

"Rejeitamos, no hemisfério e no mundo, qualquer tentativa de reprimir as aspirações de liberdade e justiça que os povos do mundo expressam através de processos livres e democráticos, como está acontecendo agora na Venezuela e na Nicarágua", disse Arévalo.

"Os princípios da democracia são fundamentais para preservar a liberdade, a dignidade e a prosperidade inclusiva e equitativa da humanidade", acrescentou no seu primeiro discurso na Assembleia Geral da ONU.