Israel ataca alvos do Hezbollah no Líbano após bombardeios que mataram quase 500

Israel voltou a bombardear alvos do Hezbollah no Líbano na madrugada desta terça-feira (24), um dia após os ataques intensos que deixaram quase 500 mortos e aumentaram os temores de um conflito regional, quase um ano após o início da guerra em Gaza. A Assembleia Geral da ONU em Nova York nesta terça-feira será dominada pelo medo de uma guerra ampla no Oriente Médio, após a intensificação da escalada militar entre o Exército israelense e o movimento islamista pró-Irã Hezbollah no Líbano. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Desde o início da guerra em Gaza, em 7 de outubro de 2023 com o ataque do Hamas em território israelense, o Exército de Israel e o Hezbollah, que apoia o aliado palestino, trocam tiros quase diariamente ao longo da fronteira entre Israel e Líbano.

Mas na segunda-feira foi registrado o dia mais letal na região, quando Israel bombardeou "quase 1.600 alvos terroristas" no sul do Líbano e no Vale do Bekaa, no leste, redutos do Hezbollah. Ao menos 492 pessoas morreram nos ataques, incluindo 35 crianças e 58 mulheres, e 1.645 ficaram feridas, segundo o Ministério da Saúde libanês. Vários integrantes do Hezbollah morreram nos bombardeios, afirmou o Exército israelense.

Durante a madrugada desta terça-feira, as tropas israelenses voltaram a atacar "dezenas de alvos do Hezbollah em diversas áreas no sul do Líbano", informou um comunicado militar. Mais de 50 projéteis foram lançados nesta terça-feira a partir do Líbano contra o norte de Israel, segundo as forças militares israelenses. "A maioria dos projéteis foi interceptada", afirmou o Exército. O grupo islamista anunciou que lançou mísseis Fadi 2 contra Israel durante a noite. O Exército israelense confirmou ter detectado quase 20 disparos.

- "Massacre" - "É uma catástrofe, um massacre", declarou à AFP Jamal Badran, médico de um hospital de Nabatiye, no sul. Milhares de libaneses fugiram das áreas bombardeadas, segundo o Ministério da Saúde, e buscaram refúgio em Beirute ou Sidon, a maior cidade do sul do país.

Muitas pessoas passaram a noite em seus veículos, bloqueadas nas rodovias que levam à capital. "Quando os bombardeios se intensificaram e ficaram mais próximos, as crianças ficaram com medo e decidimos partir", disse Hasan Banjak, refugiado em uma escola de Sidon. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, recomendou na segunda-feira aos libaneses que "afastem-se das áreas perigosas" durante a "operação".

o chefe de Governo libanês, Najib Mikati, denunciou um "plano de destruição" contra seu país, onde as escolas permanecerão fechadas nesta terça-feira. - Risco de "guerra total" - "Estamos quase à beira de uma guerra total", alertou o chefe da diplomacia da União Europeia, Josep Borrell.