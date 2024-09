Incêndios florestais cobrem Quito de fumaça e cinzas

Cinco incêndios florestais aconteciam simultaneamente nesta terça-feira (24) em Quito, voltando a cobrir a capital do Equador de fumaça e cinzas, como há três semanas, informou o prefeito Pabel Muñoz.

“A situação neste momento é crítica. Continuará durante a noite", disse o prefeito. Três helicópteros militares e dos bombeiros trabalhavam no combate às chamas.

Moradores relataram a queda de cinzas em áreas do norte da cidade e no centro histórico, que faz parte do Patrimônio Cultural da Humanidade e abriga as sedes dos governos federal e municipal.