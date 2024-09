Hezbollah anuncia morte de comandante em ataque israelense

O Hezbollah anunciou nesta quarta-feira (noite de terça, 24, no Brasil) que um de seus comandantes militares, Ibrahim Kobeisi, morreu em um ataque israelense ocorrido na véspera no subúrbio do sul de Beirute, reduto do movimento islamista pró-Irã.

Em comunicado, o Hezbollah anunciou a morte do comandante Ibrahim Mohamed Kobeisi, após uma fonte próxima do movimento e o Exército israelense reportarem o falecimento.

