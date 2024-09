Flórida se prepara para a chegada de um possível grande furacão

O estado da Flórida está se preparando nesta terça-feira (24) para a chegada de Helene, uma tempestade tropical que pode atingir seu território na quinta-feira como um grande furacão, de acordo com os serviços meteorológicos dos EUA.

Espera-se que a tempestade tropical Helene, que está no Caribe, se intensifique rapidamente ao passar pelas águas do Golfo do México, disse o Centro Nacional de Furacões (NHC) em seu último boletim.

A agência espera que Helene se torne um furacão na quarta-feira e atinja pelo menos a categoria 3 de 5 na escala Saffir-Simpson na quinta-feira, antes de atingir a Flórida, no sudeste dos Estados Unidos.