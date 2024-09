Em discurso na ONU, Lula critica investimento em armamentos de guerra

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que o uso da força sem amparo no direito internacional está se tornando "regra" no mundo e criticou o investimento em armamentos de guerra, recursos que em sua visão poderiam ser voltados para combater a fome e a mudança do clima. O brasileiro cobrou que a Organização das Nações Unidas (ONU) adote "meios necessários" para enfrentar as mudanças internacionais.

"Andamos em círculos entre compromissos possíveis que levam a resultados insuficientes. Nem mesmo com a tragédia da covid-19 fomos capazes de nos unir em torno de um tratado sobre pandemia na Organização Mundial da Saúde (OMS). Precisamos ir muito além e dotar a ONU dos meios necessários para enfrentar as mudanças vertiginosas do panorama internacional", disse o presidente, durante abertura do Debate Geral da 79ª Sessão da Assembleia Geral da ONU nesta terça-feira, 24, em Nova York (EUA).

Lula afirmou que o mundo vive "momentos de crescentes angústias", citando a escalada de conflitos bélicos e consequente aumento de gastos na área. "O ano de 2023 ostenta o triste recorde do maior número de conflitos desde a Segunda Guerra Mundial. Os gastos militares globais cresceram pelo nono ano consecutivo e atingiram US$ 2,4 trilhões", comentou.