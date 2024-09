Dior homenageia atletas com desfile repleto de amazonas em Paris

A Dior homenageou, nesta terça-feira (24), na capital francesa, as atletas que protagonizaram os Jogos Olímpicos de Paris com uma coleção entre a modernidade tecnológica e as linhas clássicas, em tons preto, branco e bege.

Maria Grazia Chiuri, diretora da linha feminina da Dior, se inspirou em um vestido Amazona que Christian Dior imaginou em 1951 para seu desfile na Semana da Moda Feminina (coleção primavera-verão 2025).

Seguindo o padrão dessas mulheres aguerridas, a coleção deixa os ombros à mostra, com vestidos assimétricos, justos na cintura se necessário, botas de cano alto e saias curtas cortadas em tiras de couro.