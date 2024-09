Corinthians vence Fortaleza (3-0) e vai às semifinais da Sul-Americana

O Corinthians se classificou para as semifinais da Copa Sul-Americana ao vencer o Fortaleza por 3 a 0 nesta terça-feira (24), em São Paulo, pelo jogo de volta das quartas de final.

O time paulista, ameaçado de rebaixamento no Campeonato Brasileiro, se tornou o primeiro semifinalista da atual edição do torneio internacional graças aos gols no segundo tempo do atacante paraguaio Ángel Romero (55') e dos meio-campistas Igor Coronado (59') e Pedro Henrique (82'), que aproveitou uma boa assistência do atacante Memphis Depay.

Ainda recuperando o ritmo de jogo, o astro holandês havia entrado em campo faltando 25 minutos para o fim da partida.