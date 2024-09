Como surpreende Atalanta e consegue 1ª vitória no Campeonato Italiano

Davide Zappacosta abriu o placar para a 'Dea' no primeiro tempo (18'), mas o Como voltou determinado do intervalo e marcou três gols em 13 minutos, antes de Ademola Lookman descontar para os donos da casa já nos acréscimos (90'+5 de pênalti).

Com a derrota, a Atalanta (12ª) do técnico Gian Piero Gasperini, atual campeã da Liga Europa, fica estacionada no meio da tabela e é o time que mais sofreu gols no campeonato até aqui (11).

Já o Como (15º) soma cinco pontos e deixa a zona de rebaixamento.

- Resultados da 5ª rodada do Campeonato Italiano e classificação: