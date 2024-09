Chelsea goleia na Copa da Liga Inglesa; City sofre, mas avança

O jogador, considerado uma segunda opção no comando do ataque pelo técnico Enzo Maresca, ganha agora confiança para ter mais minutos em campo pela equipe.

Nkunku, cuja primeira temporada na Inglaterra foi prejudicada pelas lesões, conseguiu seu primeiro 'hat-trick' com a camisa dos 'Blues'.

O Chelsea, com três gols de Christopher Nkunku, goleou o Barrow (da 4ª divisão) nesta terça-feira (24) para passar da terceira rodada da Copa da Liga Inglesa, enquanto o Manchester City sofreu para bater o Watford (da 2ª divisão) por 2 a 1.

O Aston Villa, terceiro colocado da Premier League, sofreu para eliminar o Wycombe (3ª divisão), por 2 a 1. O time do técnico Unai Emery, que poupou vários titulares, marcou dois gols no segundo tempo antes de ser vazado nos acréscimos.

Outro time da 4ª divisão, o Walsall conseguiu levar o duelo com o Leicester para os pênaltis segurando o empate em 0 a 0, mas acabou eliminado ao desperdiçar as três primeiras cobranças, defendidas pelo goleiro Danny Ward.

Contra o Barrow, em Stamford Bbridge, Nkunku marcou os dois primeiros gols do jogo em 15 minutos e fechou o placar no segundo tempo (8', 15' e 75').

E o Manchester City, atual tetracampeão inglês, confirmou o favoritismo contra o Watford, também com vários reservas em campo, mas com um ataque de luxo formado por Jack Grealish, Jeremy Doku e Phil Foden.

Foi o primeiro jogo dos 'Citizens' sem o volante espanhol Rodri, que se machucou no empate com o Arsenal (2 a 2) no último fim de semana.

Ainda sem uma confirmação oficial, as primeiras informações da imprensa inglesa indicam que a lesão do jogador pode ter afetado os ligamentos do joelho.