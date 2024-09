Biden visitará Alemanha e Angola em outubro, diz Casa Branca

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, viajará para a Alemanha e Angola em outubro, informou a Casa Branca nesta terça-feira (24), em um momento em que o chefe do Executivo americano intensifica as viagens internacionais em seus últimos meses no cargo.

Biden, que encerra seu mandato em 20 de janeiro de 2025, visitará a Alemanha em 10 de outubro para conversar sobre a Ucrânia e a Otan.

Em seguida, irá para Angola, país rico em petróleo, entre 13 a 15 de outubro, para se reunir com o presidente João Lourenço, disse a secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, em um comunicado.