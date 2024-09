Biden alerta na ONU contra 'guerra em grande escala' no Líbano

Em seu último discurso como presidente dos Estados Unidos ante esse fórum, Biden também instou a alcançar um cessar-fogo em Gaza, que "trará de volta para casa os reféns e garantirá a segurança de Israel e Gaza livre do controle do Hamas, aliviará o sofrimento em Gaza e colocará fim a essa guerra".

O presidente americano, Joe Biden, alertou, nesta terça-feira (24), sobre o perigo de uma "guerra em grande escala" no Líbano, um país que "está à beira do abismo", segundo alertou o chefe da ONU, na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas.

"Gaza é um pesadelo permanente que ameaça arrastar toda a região no caos, começando pelo Líbano", afirmou diante dos governantes e representantes dos 193 países da ONU, antes de pedir à comunidade internacional que se "mobilize para um cessar-fogo imediato e a libertação incondicional de todos os reféns" israelenses sob poder do Hamas

Quase um ano depois do início da guerra em Gaza, o conflito ameaça se propagar para a região. Os bombardeios israelenses contra o Hezbollah libanês, apoiado pelo Irã, deixaram cerca de 500 mortos na segunda, no dia mais mortal em quase um ano de disputas entre Israel e o grupo xiita.

"A exclusão da América Latina e da África de postos permanentes no Conselho de Segurança é um eco inaceitável das práticas de dominação do passado colonial", afirmou Lula, lembrando que "estamos chegando ao final do primeiro quarto do século XXI com as Nações Unidas cada vez mais esvaziadas e paralisadas".

É hora de "restituir à organização as prerrogativas inerentes à sua condição de fórum universal", e dotá-la dos meios necessários para "enfrentar as mudanças vertiginosas do panorama internacional", disse.

Em seu discurso, Lula ainda deu as boas-vindas à delegação palestina, em meio a aplausos.