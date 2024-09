Arteta assume tática defensiva do Arsenal contra o Manchester City

O técnico do Arsenal, Mikel Arteta, assumiu as críticas pela tática adotada no jogo do último domingo contra o Manchester City (2 a 2), afirmando que seria "estúpido não ter aprendido com o passado". "Jogamos o jogo que tínhamos que jogar", declarou o técnico espanhol em entrevista coletiva nesta terça-feira (24), véspera do duelo contra o Bolton (2ª divisão) pela Copa da Liga Inglesa. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O confronto direto entre dois grandes candidatos ao título do Campeonato Inglês terminou empatado depois que o City igualou o marcador nos acréscimos com um gol de John Stones, com o Arsenal jogando todo o segundo tempo em inferioridade numérica devido à expulsão do belga Leandro Trossard pouco antes do intervalo.

"Felizmente aprendemos com o passado, senão seríamos muito estúpidos", afirmou Arteta, em referência à goleada por 5 a 0 sofrida diante dos 'Citizens' em 2021 no Etihad Stadium, num jogo em que os 'Gunners' também ficaram com um jogador a menos pela expulsão do suíço Granit Xhaka no primeiro tempo. Vários jogadores do City criticaram a tática defensiva do Arsenal e acusaram os jogadores do time londrino de fazer "cera". "Só um time quis jogar futebol. O outro veio para jogar nos limites do que é aceitável e autorizado pelo árbitro", disse o português Bernardo Silva, um dos destaques do time de Manchester, em entrevista na segunda-feira.