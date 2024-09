Ter Stegen sofre ruptura do tendão patelar e vai desfalcar Barça por vários meses

O goleiro do Barcelona, Marc-André Ter Stegen, sofreu "uma ruptura completa do tendão patelar do joelho direito", anunciou nesta segunda-feira (23) o clube catalão, razão pela qual terá de ser submetido a "tratamento cirúrgico" e ficará afastado de sete a oito meses, segundo a imprensa espanhola.

Ter Stegen se machucou no domingo na vitória do Barcelona por 5 a 1 sobre o Villarreal. No fim do primeiro tempo, o goleiro alemão, após interceptar uma bola no ar, caiu no chão com sinais evidentes de dores no joelho direito. Ele teve que sair de maca e ser substituído por Iñaki Peña.

O primeiro capitão 'blaugrana' nesta temporada, que com a titularidade contra o Villarreal se tornou o terceiro goleiro da história do clube com mais jogos (289, superando Antoni Ramallets), será operado nesta segunda-feira, especificou o Barcelona, acrescentando que após a intervenção divulgará um novo boletim médico.