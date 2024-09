Petróleo muda de rumo e cai após palavras do presidente iraniano

O preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em novembro caiu 0,79%, fechando a 73,90 dólares.

Os preços do petróleo recuaram nesta segunda-feira (23) após declarações do presidente iraniano, consideradas como uma tentativa de acalmar os ânimos em meio aos ataques em massa de Israel contra o movimento pró-iraniano Hezbollah no Líbano.

Para Robert Yawger, da Mizuho, as declarações do presidente iraniano, Masud Pezeshkian, durante uma coletiva de imprensa com jornalistas em Nova York, alteraram a tendência do mercado, que até então estava em alta.

"Ele tenta acalmar um pouco a tensão no Oriente Médio", disse o analista.

"Sabemos melhor do que ninguém que, se uma guerra mais ampla estourar no Oriente Médio, não beneficiará ninguém no mundo. É Israel que está tentando criar um conflito mais amplo", afirmou o presidente iraniano, cujo mandato começou em julho.