Morales avança sobre La Paz em marcha lotada e tensa contra presidente da Bolívia

O ex-presidente Evo Morales avança nesta segunda-feira (23) sobre La Paz, acompanhado de milhares de seguidores, em um tenso protesto que começou há uma semana contra o governo de Luis Arce, em razão da crise econômica e de uma suposta tentativa de sabotar sua candidatura presidencial.

Morales lidera o que chamou de "marcha para salvar a Bolívia" contra Arce, que foi seu ministro da Economia durante os 13 anos em que exerceu o poder (2006-2019) e com quem agora disputa a nomeação presidencial do governo para as eleições de 2025.

No domingo, em uma mensagem televisionada, Arce advertiu Morales que não lhe daria o "gosto de uma guerra civil", após confrontos com paus e pedras entre manifestantes dos dois lados, os quais deixaram 34 feridos, em meio ao protesto opositor, segundo números oficiais.