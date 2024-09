Moradores de Gaza e suas vidas destruídas, um ano após 7 de outubro

Em quase um ano de guerra entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas, a população de Gaza perdeu quase tudo: pessoas queridas, suas casas, suas carreiras e sonhos. A AFP conversou com um estudante, uma paramédica e um ex-funcionário público em Gaza para saber como o conflito destruiu suas vidas. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora - Um estudante sem universidade -

Fares al Farra, 19 anos, era tão brilhante quanto ambicioso na escola. Dois meses antes de 7 de outubro, ele se formou com notas altas e se matriculou na Universidade de Ciências Aplicadas de Gaza para estudar Inteligência Artificial. "Eu tinha muitas ambições e objetivos. E sempre tive esperança de um dia alcançá-los", explica. No entanto, dias após o ataque do Hamas que desencadeou a guerra, o Exército israelense bombardeou parte do seu campus.

Fares al Farra e sua família deixaram sua casa em Khan Yunis, cidade no sul de Gaza que se tornou campo de batalha entre Israel e militantes do Hamas, e se refugiram em um abrigo temporário. Eles voltaram para casa quando as tropas israelenses se retiraram. Porém, bombardeios subsequentes destruíram as paredes da sua casa e mataram seu amigo Abu Hasan. Ele quebrou o braço. "Ele sempre cuidou de mim", diz o jovem, lembrando-se do amigo, com quem conviveu durante o deslocamento forçado de sua casa. "Era uma boa pessoa."

- Paramédica e mãe - Maha Wafi, 43 anos, explica que "realmente amava" seu trabalho como paramédica em Khan Yunis porque podia ajudar outras pessoas. "Nós vamos até as pessoas e dizemos: 'Nós ouvimos você'", diz. Ela também amava sua vida com Anis, seu marido há 24 anos, seus cinco filhos e sua linda casa.

A guerra forçou a família a sair de casa e a procurar refúgio em um campo, enquanto o fluxo de feridos e doentes após os bombardeios aumentava a pressão sobre os profissionais de saúde mal equipados de Gaza. No início de dezembro, o marido de Wafi foi preso. Ela não o viu desde então. Agora deve lidar sozinha com as adversidades da guerra, cuidar dos cinco filhos e continuar trabalhando como paramédica. "Moro em uma barraca (...) Tenho que trazer água e gás, acender fogo e lidar com as dificuldades de tudo isso", afirma.

"Tudo isso é pressão psicológica sobre uma mulher trabalhadora" diz Wafi em sua ambulância, antes de começar a limpar o sangue do chão. - De funcionário a mendigo - Antes de 7 de outubro, Maher Zino, 39 anos, desfrutava de uma "boa rotina" como funcionário do governo com um salário decente. Ele morava com sua esposa Fátima e seus três filhos na Cidade de Gaza.