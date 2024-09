Furacão John se forma no Pacífico e deixa sul do México em alerta

O furacão John se formou nesta segunda-feira (23) no Pacífico e colocou em alerta a costa sul do México, onde se prevê que toque o solo na terça-feira, provavelmente como um ciclone destrutivo de categoria 3, segundo as previsões meteorológicas.

Às 15h de Brasília, o fenômeno estava a 135 km de Punta Maldonado, no México, e registrava ventos sustentados de 140 km/h, de acordo com o último relatório do Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC).

Prevê-se que o fenômeno ganhe mais força e, ao amanhecer de terça-feira, possa ser um furacão superior à categoria 3 na escala Saffir-Simpson (que vai até 5), considerado potencialmente catastrófico.