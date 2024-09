Exército israelense fecha sucursal da Al-Jazeera na Cisjordânia

A rede de televisão Al-Jazeera informou que forças israelenses invadiram neste domingo, 22, seus escritórios em Ramallah, na Cisjordânia, e emitiram uma ordem de fechamento por 45 dias. A emissora transmitiu ao vivo, em seu canal em árabe, tropas armadas e encapuzadas ordenando o fechamento sem dar explicações.

A medida é a mais recente ação contra o veículo, após o governo de Israel ter anunciado, na semana passada, que revogaria as credenciais de imprensa dos jornalistas da Al-Jazeera em seu território e, quatro meses depois, proibir a operação do canal dentro do país.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Os soldados disseram a um repórter que o local seria fechado por 45 dias e que a equipe precisava sair imediatamente. A emissora posteriormente exibiu o que pareciam ser militares israelenses destruindo um banner em uma varanda usada pelo escritório da Al-Jazeera, que exibia a imagem de Shireen Abu Akleh, jornalista palestino-americana morta por forças israelenses em maio de 2022.