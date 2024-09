EUA enviará mais tropas ao Oriente Médio devido ao aumento da tensão

Os Estados Unidos enviarão um "pequeno número" de tropas adicionais ao Oriente Médio em resposta às crescentes tensões na região, disse o Pentágono nesta segunda-feira (23).

"À luz do aumento da tensão no Oriente Médio e com muita cautela, estamos enviando um pequeno número adicional de pessoal militar americano para aumentar nossas forças que já estão na região", disse o porta-voz do Pentágono, o major-general Pat Ryder, sem fornecer detalhes.

Os Estados Unidos têm milhares de tropas na região, além de navios de guerra, aviões de combate e sistemas de defesa aérea implantados para proteger tanto as suas forças como Israel.