Esquerdista Dissanayaka assume a presidência do Sri Lanka

O esquerdista Anura Kumara Dissanayaka tomou posse oficialmente nesta segunda-feira (23) como presidente do Sri Lanka após vencer as eleições no país asiático, que sofreu um colapso econômico em 2022.

O político de 55 anos, que se define como marxista, venceu no domingo as primeiras eleições presidenciais organizadas no país desde a explosão da crise há dois anos nesta ilha ao sul da Índia.

Em um cenário de descontentamento popular com as medidas de austeridade impostas em troca de um pacote de resgate do Fundo Monetário Internacional (FMI), Anura Kumara Dissanayaka recebeu 42,3% dos votos.