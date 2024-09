Em discurso, premiê pedirá tempo para 'construir novo Reino Unido'

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, exporá seu objetivo de "construir um novo Reino Unido", tarefa para a qual pedirá tempo, durante seu discurso, nesta terça-feira, durante o congresso trabalhista, em Liverpool, segundo trechos antecipados nesta segunda (23) por seu partido. O líder trabalhista, de 62 anos, insistirá nesta terça, na terceira sessão no Congresso, em que "a dor no curto prazo das decisões difíceis" significa "ganhos no longo prazo". É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Starmer explicará que evitará dar "respostas fáceis" apesar de lhe pedirem para dar uma perspectiva mais positiva para o país, após ter tido que apresentar um panorama sombrio desde que venceu as eleições, no começo de julho.

O governo tem enviado mensagens à população, alertando que terão que fazer esforços no curto prazo devido a futuras restrições orçamentárias, incluindo a supressão de um subsídio de 300 libras (aproximadamente 2,2 mil reais) pago aos pensionistas para auxílio com o combustível usado para a energia no inverno. "As políticas de renovação nacional são coletivas. Implicam uma luta compartilhada", espera-se que Starmer diga em seu discurso. O Executivo trabalhista responsabiliza pelos problemas econômicos os 14 anos de governos conservadores, aos quais atribui um "rombo" de 22 bilhões de libras (R$ 162 bilhões) nas finanças públicas.

Com esta conjuntura, o primeiro-ministro advertiu que o próximo orçamento, que será apresentado no final de outubro, será "doloroso". "Sei que a crise do custo de vida pôs um véu sobre a alegria nas nossas vidas e que as pessoas querem um respiro e um alívio, e inclusive podem ter votado no Partido Trabalhista por esta razão", dirá. "Mudei o Partido Trabalhista para colocá-lo a serviço dos trabalhadores. E isso é exatamente o que faremos pelo Reino Unido. Mas não vou fazê-lo com respostas fáceis, nem com falsas esperanças", prosseguirá.

As informações sobre os presentes recebidos por membros do Executivo, dados por doadores do partido geraram muitas críticas para o governo. Todos os presentes foram declarados, sem infringir as normas parlamentares, mas depois veio à tona que o governo advertiu a população que se prepare para fazer esforços. Starmer, por exemplo, recebeu presentes desde 2019, como roupas e ingressos para jogos de futebol e shows, estimados em 141.000 dólares (R$ 781 mil, na cotação atual).