Documentário espanhol sobre touradas causa polêmica em San Sebastián

No quarto dia do festival na cidade basca, no norte da Espanha, Serra defende "Tardes de Soledad", seu primeiro documentário, que segue o toureiro Andrés Roca Rei durante um dia de corrida.

Ao ser perguntado a respeito, Serra afirmou, em coletiva de imprensa, que seu longa-metragem "se posiciona" no sentido de que mostra "certa fascinação pelo tema", mas ao mesmo tempo "não renuncia a ser um filme de arte (...) que não está a serviço nem de uma causa nem de qualquer outra coisa, está a serviço do cinema".

"El Lugar de la Otra" está na corrida pela Concha de Ouro, o principal prêmio do Festival, que começou na sexta-feira e vai até 28 de setembro com a cerimônia de premiação.

Outro filme que estreia nesta segunda na seção oficial do festival é "The End", do americano Joshua Oppenheimer, um musical sobre uma família de sobreviventes do apocalipse protagonizado por Tilda Swinton.

Ne seção Horizontes, onde é disputado o prêmio de Melhor Filme latino-americano, serão projetados nesta segunda "Sujo", um filme das mexicanas Astrid Rondero e Fernanda Valadez premiado em janeiro no festival de Sundance, e "Los Domingos Mueren Más Personas", do diretor e ator argentino Iair Said, que estreou em Cannes em maio.

