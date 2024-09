Confrontos entre seguidores de Arce e Morales perto de La Paz

Confrontos entre simpatizantes do presidente Luis Arce e do líder indígena Evo Morales foram registrados no domingo (22) perto de La Paz, com um balanço de oito feridos, e o chefe de Estado alertou que não permitirá uma "guerra civil" na Bolívia.

Uma marcha de Morales, que governou o país entre 2006 e 2019, e quase 10 mil apoiadores começou na terça-feira da semana passada na cidade de Caracollo, 190 quilômetros ao sul de La Paz, e avança em direção à sede do governo.

O protesto deve chegar nesta segunda-feira (23) a La Paz, segundo o ex-presidente, em meio a confrontos violentos entre seguidores dos dois políticos, com a crise econômica como pano de fundo.