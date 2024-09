China tem preocupação com 'ações negativas' do Japão, diz Sun Weidong

O vice-ministro das Relações Exteriores da China, Sun Weidong, em reunião com seu homólogo japonês, expressou grande preocupação com as ações negativas do Japão em relação à China durante a recente reunião da cúpula de líderes Japão-EUA.

Weidong manifestou séria apreensão com os recentes movimentos negativos do Japão em relação à China durante a reunião de líderes do Diálogo de Segurança Quadrilateral (Quadrilateral Security Dialogue).

Ele exigiu que o Japão fosse prudente em palavras e ações em questões como Taiwan e assuntos marítimos, refletindo o princípio de uma só China e que se abstivesse de ser um causador de problemas no Mar do Sul da China.