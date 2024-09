Chefe da ONU se diz 'muito preocupado' com número de vítimas civis no Líbano

O secretário-geral da ONU, António Guterres, está "muito preocupado" com o número de vítimas civis no Líbano, declarou seu porta-voz nesta segunda-feira (23), depois que as autoridades libanesas reportaram mais de 350 mortos - entre eles 24 crianças - em ataques aéreos israelenses.

"O secretário-geral está muito preocupado com a escalada da situação e com o grande número de vítimas civis, incluindo mulheres e crianças", disse o porta-voz da ONU, Stéphane Dujarric.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

ho/gw/bfm/nn/mar/db/mvv