Casa desaba na Itália e mata 4 pessoas da mesma família; bombeiros suspeitam de explosão de gás

Quatro pessoas da mesma família morreram no desabamento parcial de uma casa de dois andares na cidade de Saviano, na província de Nápoles, no sul da Itália, na manhã do domingo, 22. Entre os mortos estão duas crianças, sua mãe e a avó delas. Duas pessoas foram resgatadas com vida.

Segundo comunicado dos Bombeiros, a principal suspeita é a de explosão provocada por vazamento de gás.

Inicialmente foi recuperado o corpo de um menino de 6 anos e uma menina de 4. Poucas horas depois, eles conseguiram resgatar a mãe das crianças.