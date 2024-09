Bernardo Silva critica jogo defensivo apresentado pelo Arsenal contra o City

O meio-campista do Manchester City, Bernardo Silva, criticou duramente as táticas ultra-defensivas do Arsenal no empate de domingo (2-2) entre os dois candidatos ao título da Premier League, afirmando que a equipe 'Gunner' ainda não está à altura dos 'Citizens'.

Para corroborar as suas percepções, o jogador português fez uma comparação entre o Arsenal e o Liverpool, principal rival do City nos últimos anos.

"O Liverpool sempre nos enfrentou olhando de frente para tentar vencer os jogos. Desse ponto de vista, os jogos contra o Arsenal não foram como os que disputamos no passado e agora contra o Liverpool", declarou Bernardo Silva para a ESPN.