Ataques ucranianos incendeiam depósitos russos de armas

Ofensiva com mais de 100 drones causou explosões em galpões com munições e armamentos da Rússia. Um deles guardaria mísseis da Coreia do Norte.Um ataque maciço de drones incendiou vários depósitos de armas no sul e no noroeste da Rússia. A Ucrânia lançou mais de 100 drones contra o território russo e a Crimeia ocupada durante a madrugada, afirmaram neste sábado (21/09) fontes de notícias da Rússia e o Ministério da Defesa do país. Os ataques incendiaram um depósito de armas que parecia estar na mesma cidade que foi atingida por drones ucranianos na quarta-feira, ferindo 13 pessoas e causando um grande incêndio. Depósitos de armas e munições também foram atingidos no sudoeste da Rússia, gerando especulações de que mísseis fornecidos a Moscou pela Coreia do Norte podem ter sido destruídos. Explosões a 500 quilômetros da fronteira ucraniana Após um ataque maciço de drones ucranianos, as autoridades russas fecharam temporariamente neste sábado um trecho de 100 quilômetros de uma rodovia e retiraram passageiros de uma estação de trem depois que um incêndio causou uma série de explosões perto da cidade de Toropets, na região russa de Tver, cerca de 380 quilômetros a noroeste de Moscou e 500 quilômetros da fronteira com a Ucrânia. A rodovia foi reaberta horas depois. Publicações nos canais locais do Telegram disseram que um depósito de mísseis foi atingido perto de Toropets, local do ataque de quarta-feira que atingiu um grande depósito de armas, causando um enorme incêndio e provocando retirada de pessoas. Não ficou imediatamente claro se o mesmo depósito foi atingido novamente. Imagens não verificadas que circularam no Telegram no sábado mostraram uma grande bola de chamas subindo no céu noturno e dezenas de rastros de fumaça das detonações. O governo regional de Tver disse que os serviços de emergência responderam ao que alegou ser a queda de estilhaços de drones derrubados pela defesa aérea russa. Incêndios em Krasnodar Um depósito de munição e um arsenal de mísseis no sudoeste da Rússia também pegou fogo em um ataque separado no sábado na região de Krasnodar, provocando retiradas de moradores depois que o incêndio causou uma série de explosões. Vídeos nas mídias sociais mostraram nuvens alaranjadas brilhantes surgindo no horizonte, enquanto os estrondos das detonações soavam quase continuamente. "Situação de emergência" Venyamin Kondratyev, governador de Krasnodar, disse na manhã de sábado que estilhaços de drones abatidos provocaram "a detonação de objetos explosivos" perto da cidade de Tikhoretsk no sul da Rússia. Mais tarde, Kondratyev disse que 1.200 pessoas foram retiradas da área e uma estrada foi parcialmente fechada. Ele também declarou "situação de emergência local", escrevendo nas mídias sociais que a medida visa "organizar a assistência às pessoas e prontamente resolver todos os problemas relacionados ao incidente". A mídia estatal russa descreveu nuvens de fumaça saindo de dois locais perto de Tikhoretsk. Mísseis norte-coreanos? Alegações não verificadas circularam nos canais russos do Telegram e na mídia ucraniana de que um dos alvos poderia ter abrigado mísseis fornecidos pela Coreia do Norte. Já o Estado-Maior da Ucrânia afirmou que "pelo menos 2 mil toneladas de armamentos, incluindo mísseis fornecidos pela Coreia do Norte" foram destruídos no ataque noturno em depósitos no sul e noroeste da Rússia. O Ministério da Defesa da Rússia afirmou que suas forças derrubaram durante a noite 101 drones ucranianos sobre o território russo e a Crimeia ocupada. Não houve relatos imediatos de vítimas em nenhuma das regiões russas. Um outro ataque de drone ucraniano no sábado feriu um motorista de trator na região de Belgorod, no sul da Rússia, informou o governador Vyacheslav Gladkov. Menino de 12 anos é morto na Ucrânia Na Ucrânia, um menino de 12 anos e duas mulheres idosas foram mortos quando os mísseis russos atingiram durante a noite a cidade de Kryvyi Rih, a cidade natal de Zelenski, na região central da Ucrânia, informou o governador local, Serhii Lysak, no sábado. Lysak disse que os mísseis atingiram "no meio da noite, quando a cidade dormia", ferindo mais três pessoas, destruindo dois prédios e danificando outros 20. Em Kharkiv, a segunda cidade da Ucrânia, 15 pessoas, incluindo adolescentes, foram feridas por ataques aéreos russos na noite de sexta-feira, disse o prefeito Ihor Terekhov, mais do que o dobro do número relatado inicialmente. Pouco após o ataque, Terekhov disse que sete civis, incluindo meninas de 10 e 17 anos e outra de 12, foram feridos depois que caças russos Su-34 lançaram bombas de precisão guiadas em três distritos de Kharkiv. Os ataques de drones e artilharia russos no sábado também feriram dois homens na região de Kherson, no sul da Ucrânia, informou o gabinete do governador local. md (AP, AFP)