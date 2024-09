Ataque de Israel ao Líbano deixa 492 mortos no pior dia da guerra desde 2006

Os ataques de Israel ao Líbano nesta segunda-feira, 23 deixaram 492 mortos, segundo autoridades libanesas. A ofensiva foi a mais letal desde o início da guerra entre Israel e o Hezbollah, em 2006. Militares israelenses ordenaram que residentes do sul e do leste do Líbano saíssem de casa antes de intensificar os bombardeios.

Milhares de libaneses fugiram para o sul, e a principal estrada que sai da cidade portuária de Sidon ficou lotada de carros que se dirigiam para Beirute, no maior êxodo desde 2006. Além dos 492 mortos, os ataques ainda feriram 1.645 pessoas, segundo o Ministério da Saúde do Líbano.

O porta-voz militar de Israel, contra-almirante Daniel Hagari, disse que o exército fará "tudo o que for necessário" para expulsar o Hezbollah da fronteira do Líbano com Israel. Segundo Hagari, os ataques aéreos desta segunda infligiram pesados danos ao Hezbollah e Israel está preparado para lançar uma invasão terrestre ao Líbano, caso necessário.