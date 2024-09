Rússia bombardeia segunda maior cidade da Ucrânia; ataque deixa mais de 20 feridos

A Rússia bombardeou a cidade ucraniana de Kharkiv na noite de sábado, 21, deixando pelo menos 21 feridos no segundo ataque noturno consecutivo de Moscou. As bombas caíram na noite de sábado no distrito de Shevchenkivski, norte de Kharkiv, que é a segunda maior cidade da Ucrânia, segundo o governador local Oleh Siniehubov. Nove prédios residenciais sofreram vários graus de danos.

Uma criança de oito anos foi ferida pelos bombardeios, e 60 moradores tiveram que sair de prédios próximos. Kharkiv tem sido um alvo frequente de ataques russos desde que Moscou lançou sua invasão contra o território ucraniano em fevereiro de 2022.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Ataques na sexta-feira