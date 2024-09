ONU aprova 'Pacto para o Futuro' em busca de um mundo melhor

Em um mundo ameaçado por "riscos catastróficos crescentes", como as guerras, mudanças climáticas e a pobreza, líderes dos 193 países da ONU aprovaram neste domingo o "Pacto para o Futuro" da humanidade, apesar da oposição de países como Rússia, Venezuela e Nicarágua.

"Os desafios do século XXI devem ser resolvidos com soluções do século XXI", afirmou o secretário-geral da ONU, António Guterres, após a aprovação do texto, que inclui 56 medidas para enfrentar "os maiores desafios" dos tempos atuais.

Esses desafios vão desde a reforma do Conselho de Segurança da ONU, a arquitetura financeira global, a manutenção da paz e as mudanças climáticas, até questões mais inovadoras, como a inteligência artificial.