Norris (McLaren) vence GP de Singapura à frente de Verstappen (Red Bull)

O piloto britânico da McLaren, Lando Norris, venceu neste domingo (22) o Grande Prêmio de Singapura de Fórmula 1 e deixou ainda mais acirrada a luta pelo título da categoria mais importante do automobilismo, com o atual líder do Mundial de pilotos, Max Verstappen (Red Bull), em segundo lugar. Sob um calor sufocante no circuito urbano de Marina Bay, Norris foi muito superior a todos os seus adversários, abrindo uma vantagem sobre Verstappen de mais de 20 segundos. O segundo piloto da McLaren, o jovem australiano Oscar Piastri, completou o pódio. É o terceiro triunfo da temporada para Norris que, pela primeira vez em seis tentativas, conquistou a vitória largando da pole position.

"Foi uma corrida incrível. Tive alguns sustos, mas no geral controlei bem. O carro estava voando!", comemorou Norris, de 24 anos. Graças a este resultado, o britânico está 52 pontos atrás de Verstappen na classificação do Mundial, que agora se deslocará para o continente americano nas próximas quatro corridas (Austin daqui a três semanas e depois México, São Paulo e Las Vegas), antes do encerramento da temporada com duas provas no Golfo (Catar e Abu Dhabi). - McLaren longe da Red Bull -

"Fiz o melhor que pude. Depois de um início de fim de semana difícil, ser segundo é bom, embora obviamente não esteja feliz por não ter vencido", declarou Verstappen, que ainda não venceu em Singapura. No Mundial de construtores, a McLaren deu um grande salto e consolidou sua posição de líder, deixando a Red Bull 41 pontos atrás. Em quarto lugar ficou o britânico George Russell (Mercedes), seguido do monegasco Charles Leclerc (Ferrari), autor de uma grande recuperação na segunda parte da prova.

Completaram o Top 10 os britânicos Lewis Hamilton (Mercedes), os espanhóis Carlos Sainz (Ferrari) e Fernando Alonso (Aston Martin), o alemão Nico Hülkenberg (Haas) e o mexicano Sergio Pérez (Red Bull). O jovem argentino Franco Colapinto, em sua terceira corrida ao volante de uma Williams, voltou a surpreender e mais uma vez quase conseguiu pontuar (11º). - Grande largada de Colapinto -

Numa largada sem grandes incidentes, Norris conseguiu manter o primeiro lugar e Verstappen resistiu à pressão de Hamilton para manter a segunda posição. A melhor largada foi de Colapinto, que ganhou quatro posições, ficando provisoriamente na zona de pontuação (nono). Norris imprimiu um ritmo forte desde o início, aproveitando a superioridade da sua McLaren, e gradualmente se distanciou de seus perseguidores: quase três segundos à frente de Verstappen na 9ª volta e 10 segundos sete voltas depois.

A vantagem do britânico foi tanta que ele nem perdeu posição após o primeiro pit stop para a troca de pneus, o que acabou sendo uma mera formalidade. Só um acidente poderia impedir Norris de vencer, mas num circuito de rua como Marina Bay este risco está presente em qualquer curva e o britânico evitou por pouco na volta 34, passando a centímetros do muro. - Piastri completa o pódio -