Monaco vence Le Havre e alcança PSG na liderança da Ligue 1

O Monaco derrotou o Le Havre por 3 a 1 neste domingo (22) e alcançou o Paris Saint-Germain na liderança da Ligue 1, ambos com 13 pontos, aproveitando o empate do PSG na visita ao Reims, no sábado.

Três dias depois de vencer o Barcelona no Stade Louis II em sua estreia da Liga dos Campeões, o Monaco mostrou que está em boa fase neste início de temporada, com 5 vitórias e um empate em seis jogos disputados (contando todas as competições).

Os monegascos rapidamente chegaram à vantagem, quando, aos 9 minutos de jogo, o zagueiro Jordan Teze abriu o placar finalizando para o gol vazio um cruzamento do japonês Takumi Minamino.