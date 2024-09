Governo boliviano e Evo Morales se acusam de gerar clima de violência

O governo do presidente boliviano, Luis Arce, e seu ex-aliado Evo Morales se acusaram mutuamente neste domingo (22) de criar um clima de violência, enquanto uma marcha do ex-presidente e de milhares de seus partidários se aproxima da cidade de La Paz.

Ela acrescentou que essa interrupção do governo de Arce seria “por meio da antecipação das eleições nacionais e da viabilização de uma nova candidatura do Sr. Morales, apesar do fato de a Constituição Política do Estado não permitir isso”.

Morales (2006-2019) e Arce estão em desacordo sobre a liderança do partido governista e a candidatura presidencial para as eleições de agosto de 2025, embora apenas o ex-governante tenha anunciado que deseja concorrer.

Morales e pelo menos 10.000 de seus partidários iniciaram uma marcha na terça-feira da cidade de Caracollo, 190 km ao sul de La Paz, até a sede do governo. O ex-chefe de Estado disse que a marcha era contra a crise econômica que se manifesta na falta de dólares e combustível.