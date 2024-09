Europa vence Laver Cup contra time do resto do mundo (13-11)

A Europa conquistou neste domingo a Laver Cup de tênis contra o resto do mundo graças à vitória do espanhol Carlos Alcaraz sobre Taylor Fritz no último duelo de simples.

Os europeus enfrentaram a terceira e última jornada do torneio de exibição realizado em Berlim com uma desvantagem de 8-4, mas aproveitaram a pontuação mais alta de cada vitória neste terceiro dia.

Alcaraz, de 21 anos, que participou pela primeira vez na Laver, venceu o americano por 6-2 e 7-5.