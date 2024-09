Especialistas apontam longo caminho pela frente para neutralidade de carbono

Cerca de 60% das maiores empresas negociadas em bolsa prometeram medidas para alcançar a neutralidade de carbono, um número que cresce, mas não garante que elas tenham um plano sério para atingir essa meta, apontou nesta segunda-feira (23) a ONG Net Zero Tracker.

Em 2023, menos de metade das 1.977 empresas negociadas em bolsa estudadas haviam assumido esse compromisso, segundo o relatório anterior desse consórcio de pesquisa, que se apresenta como independente e reúne Data-Driven EnviroLab, The Energy & Climate Intelligence Unit (Eciu), Instituto NewClimate e Oxford Net Zero.

“Neste ano, o número continua aumentando", principalmente entre empresas com sede na Ásia, ressaltou em videoconferência Takeshi Kuramochi, analista do Instituto NewClimate, ressaltando que "ainda há muitas que não se comprometeram” com a descarbonização.