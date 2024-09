Entre raiva e lealdade, Hezbollah presta homenagem ao chefe de sua unidade de elite

Com rostos sérios e vestidos de preto, milhares de pessoas compareceram ao funeral do “grande comandante” do Hezbollah, Ibrahim Aqil, neste domingo (22), nos arredores do sul de Beirute, reafirmando sua lealdade ao movimento islamista libanês e ao seu líder, Hasan Nasrallah.

Ibrahim Aqil, 61 anos, comandava a força de elite Al Radwan do Hezbollah. Ele foi morto por um bombardeio israelense em um subúrbio ao sul de Beirute na sexta-feira, junto com outros 15 líderes da unidade, de acordo com a poderosa formação pró-iraniana.

Um grande funeral foi realizado neste domingo e seu caixão, coberto com coroas de flores, presidiu um palco decorado com fotos do falecido e as bandeiras amarelas do partido