Duas crianças morrem no desabamento de um prédio na Itália

Um menino e uma menina morreram neste domingo (22) em Saviano, perto de Nápoles, no desmoronamento de um prédio onde viviam com a família, indicaram os bombeiros.

"Os bombeiros recuperaram vivos o pai e o recém-nascido, e, infelizmente, os corpos sem vida das outras duas crianças", indicaram os bombeiros no X.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Os cães rastreadores seguiam trabalhando no local do desabamento para buscar entre os escombros a mãe e outra mulher, indicaram os bombeiros, que publicaram fotos nas quais se vê um grande buraco no teto do primeiro andar.