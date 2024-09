Coreia do Norte vence Japão (1-0) e é tricampeã do Mundial Feminino Sub-20

A Coreia do Norte derrotou o Japão por 1 a 0 neste domingo (22) em Bogotá, na Colômbia, e se sagrou campeã do Mundial Feminino Sub-20 de 2024, conquistando o título mundial pela terceira vez.

A seleção 'chollima' (cavalo com asas, em português) venceu com um gol da artilheira Choe Il-Son aos 15 minutos de jogo, disputado no estádio El Campín.

A Coreia do Norte já havia conquistado o título do Mundial Feminino Sub-20 nas edições da Rússia de 2006 e da Papua Nova Guiné de 2016.