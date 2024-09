Com gol nos acréscimos, City arranca empate contra Arsenal (2-2) e mantém liderança

O Arsenal do técnico espanhol Mikel Arteta jogou todo o segundo tempo com um homem a menos, depois que Leandro Trossard foi expulso nos acréscimos do primeiro tempo.

Com um gol de John Stones aos 98 minutos de jogo o Manchester City arrancou um empate em 2 a 2 diante do Arsenal que terminou em desvantagem numérica, no duelo entre os dois principais favoritos ao título da Premier League, que ainda é liderada pelos 'Citizens' após esta quinta rodada.

A alegria dos 'Citizens’ após o gol de Stones contrastou com a preocupação em relação ao meia espanhol Rodri, que pode ter lesionado o joelho direito, depois de pisar de mau jeito no gramado aos 16 minutos e deixar o campo sentindo muita dor.

O jovem Riccardo Calafiori, recém contratado e titular pela primeira vez na Premier League, empatou com um excelente chute (22'), e o brasileiro Gabriel Magalhães colocou os 'Gunners' na frente de cabeça, após um escanteio cobrado por Bukayo Saka quase no intervalo (45'+1).

O Manchester City não demorou a abrir o placar por meio do norueguês Erling Haaland (9'), autor do 100º gol com a camisa do clube, o décimo nesta temporada em cinco jogos na Premier League.

O atacante paraguaio Ramon Sosa, recém contratado, saiu do banco e marcou o gol de empate aproveitando uma falha defensiva dos 'Seagulls' quando faltavam 20 minutos para o fim da partida (70').

O Forest terminou a partida com 10 homens depois que o capitão Morgan Gibbs-White recebeu o segundo cartão amarelo no final do jogo por uma entrada violenta em João Pedro, com o técnico do Forest, Nuno Espírito Santo, e o treinador do Brighton, Fabian Hurzeler, também sendo expulsos.

Com este resultado os dois times permanecem invictos há cinco desta nova temporada, com o Brighton na sétima colocação, uma acima do Forest na tabela.