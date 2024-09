Candidato de esquerda Dissanayaka vence eleições presidenciais no Sri Lanka

O candidato da coalizão de esquerda, Anura Kumara Dissanayaka, venceu as eleições presidenciais no Sri Lanka, dois anos depois de uma grave crise financeira que impôs uma impopular política de austeridade no país, anunciou a Comissão Eleitoral neste domingo (22).

Dissanayaka, de 55 anos e líder da Frente de Libertação do Povo (JVP), um partido marxista irrelevante até então, conquistou 42,3% dos votos nas eleições de sábado.

"A vitória pertence a todos nós", escreveu Dissanayaka no X. "Juntos, estamos prontos para reescrever a história do Sri Lanka", acrescentou.