Zelensky lamenta que Ucrânia ainda não tenha permissão para usar armas de longo alcance na Rússia

A utilização de mísseis de longo alcance faz parte de um plano para acabar com a guerra, que começou com a invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022.

Zelensky indicou que provavelmente se reuniria em 26 ou 27 de setembro com Donald Trump, que criticou fortemente a ajuda de bilhões de dólares de seu país à Ucrânia.

Esta ajuda "acelerou" no início de setembro, comemorou Zelensky, cujo Exército, com menos soldados e armas, tem dificuldade em conter o avanço das tropas russas no leste do país. Porém, considerou que a entrega da ajuda deveria ser mais rápida.

Atrasos neste apoio ocidental, devido a divisões políticas, deixaram o Exército ucraniano com falta de munições e armas no início do ano.