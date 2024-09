Sri Lanka vota em primeiras presidenciais desde o colapso econômico

O Sri Lanka votou neste sábado (21) em uma eleição presidencial com conotação de referendo sobre as políticas de austeridade impostas pelo resgate negociado com o Fundo Monetário Internacional após o colapso econômico da ilha asiática.

As seções eleitorais encerraram conforme previsto às 16h00 locais (7h30 em Brasília), no final de eleições que ocorreram com calma e com grande participação, segundo jornalistas da AFP.

"Quase 70% dos eleitores registrados haviam votado uma hora antes do encerramento", disse a comissão eleitoral.