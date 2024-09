Rebeldes indonésios liberam piloto neozelandês sequestrado há mais de um ano

A informação também foi confirmada pelo governo da Nova Zelândia.

A polícia e as forças militares combinadas capturaram Mehrtens em um local no distrito de Nduga nesta manhã, acrescentou Faizal.

“Fui libertado hoje. Estou muito feliz por poder voltar para casa em breve e me reunir com minha família”, disse ele em uma coletiva de imprensa em Timika, no leste do país.